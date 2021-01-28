Аналитик банка "Открытие" комментирует итоги заседания ФРС США

По итогам первого в 2021 г. заседания, которое прошло к тому же после смены американской администрации, Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила свою монетарную политику без изменений как в части коридора процентных ставок на уровне 0,0-0,25%, так и в части объемов покупок активов на баланс центрального банка.

При этом во время итоговой пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл дал разъяснение о вероятных действиях в связи с возможным всплеском инфляции и наблюдаемым быстрым ростом рынка жилья. Во-первых, ФРС ожидает всплеск инфляции из-за роста экономической активности в США по мере вакцинации населения и снятия эпидемиологических ограничений. Однако будет рассматривать его как явление, вызванное разовыми факторами, а не как изменение долгосрочных тенденций, поэтому не планирует реагировать на него корректировкой текущих мер монетарной политики, предпочитая занять выжидательную позицию.

Во-вторых, в отношении рынка жилья ФРС также сохраняет спокойствие, полагая, что всплеск спроса вызван разовым фактором пандемии. Распространение коронавируса увеличивает спрос на жилье для миллионов людей из-за организации удаленной работы, что часто требует большей площади, дополнительного жилья или изменения места жительства. Поэтому и в этом вопросе ФРС предпочитает подождать, чтобы оценить развитие ситуации.

Позиция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее выражала озабоченность резким ростом цен и возможностью образования "пузырей" на рынке недвижимости в России, отличается от мнения главы ФРС в отношении рынка недвижимости США. При этом и рост цен на недвижимость в России более выраженный: по данным Дом.РФ на конец 2020 г, рост цен на первичном рынке составил 33% г/г по сравнению с увеличением цен на жилье на 11% г/г в ноябре в США.