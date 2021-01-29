16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре в суд передано дело организатора незаконных азартных игр В Отрадном руководитель Управления капитального строительства временно отстранена от должности Дело "индейцев": заявивший об убийстве может стать обвиняемым Жительницу Самары будут судить за попытку оформить фиктивное руководство фирмой Пьяный тольяттинец сбежал из супермаркета с награбленным

Преступления Происшествия

В Самаре в суд передано дело организатора незаконных азартных игр

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в суд передано дело местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 г.  на пр. Кирова, 256 обвиняемый организовал незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", вне игровой зоны.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в федеральный суд Промышленного района Самарской области для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31