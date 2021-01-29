В Самаре в суд передано дело организатора незаконных азартных игр

В Самаре в суд передано дело местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 г. на пр. Кирова, 256 обвиняемый организовал незаконное проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", вне игровой зоны.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в федеральный суд Промышленного района Самарской области для рассмотрения по существу.