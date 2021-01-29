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Преступления Происшествия

Исполнительного директора "Новы" будут судить за невыплату 5,4 млн руб. зарплат

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование в отношении исполнительного директора Фонда развития волейбольного клуба "Нова", обвиняемого в невыплате заработной платы, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2019 г. обвиняемый не выплатил заработную плату восьми сотрудникам организации на общую сумму более 5,4 млн рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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