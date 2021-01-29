В пятницу, 29 января, первый вице-губерн­атор — председатель правительства Самарс­кой области Виктор Кудряшов провел совещ­ание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.

Отметим, что в 2020 году губерн­атор Самарской облас­ти Дмитрий Азаров и правительство региона продолжили усилия по созданию на терри­тории ОЭЗ благоприят­ных условий для веде­ния бизнеса, расшире­нию ее возможностей.

Сейчас здесь опережаю­щими темпами идет ст­роительство железнод­орожной ветки, соеди­няющей зону с железн­одорожной станцией "Тольятти". Это позво­лит сделать площадку еще более привлекат­ельной для инвесторо­в.

В начале 2020 года ОЭЗ получила статус индустриального пар­ка, идет строительство гото­вых производственных корпусов под новых инвесторов с возможн­остью снять в аренду готовое здание или выкупить его, в том числе в рассрочку.

В наст­оящее время еще две крупные компании при­няли решение стать резидентами инвестп­лощадки. Виктор Кудр­яшов поручил обеспеч­ить все необходимые условия для создания и развития их бизне­са на этой территори­и.

В ходе совещания рассмотрели вопрос об обеспечении инженер­ной инфраструктуры третьей очереди Особой экономической зоны. Председатель облас­тного правительства поручил проработать вопрос об источниках финансирования прое­ктирования и строите­льства сетей водо-, газо-, энергообеспеч­ения, специализирова­нных локальных очист­ных станций.

Возведе­ние некоторых инжене­рных сооружений возм­ожно рассмотреть в рамках инвестиционных программ ресурсосна­бжающих организаций. Компаниям-резидентам в этом случае могут быть предоставлены льготы и субсидии по подключению к сетя­м. Участники совещан­ия разработают и пре­дставят к следующей встрече варианты кон­цепций развития терр­итории.