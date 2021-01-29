В пятницу, 29 января, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание, на котором были проанализированы итоги деятельности ОЭЗ в 2020 году.
Отметим, что в 2020 году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и правительство региона продолжили усилия по созданию на территории ОЭЗ благоприятных условий для ведения бизнеса, расширению ее возможностей.
Сейчас здесь опережающими темпами идет строительство железнодорожной ветки, соединяющей зону с железнодорожной станцией "Тольятти". Это позволит сделать площадку еще более привлекательной для инвесторов.
В начале 2020 года ОЭЗ получила статус индустриального парка, идет строительство готовых производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание или выкупить его, в том числе в рассрочку.
В настоящее время еще две крупные компании приняли решение стать резидентами инвестплощадки. Виктор Кудряшов поручил обеспечить все необходимые условия для создания и развития их бизнеса на этой территории.
В ходе совещания рассмотрели вопрос об обеспечении инженерной инфраструктуры третьей очереди Особой экономической зоны. Председатель областного правительства поручил проработать вопрос об источниках финансирования проектирования и строительства сетей водо-, газо-, энергообеспечения, специализированных локальных очистных станций.
Возведение некоторых инженерных сооружений возможно рассмотреть в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Компаниям-резидентам в этом случае могут быть предоставлены льготы и субсидии по подключению к сетям. Участники совещания разработают и представят к следующей встрече варианты концепций развития территории.
Резидентами ОЭЗ "Тольятти" являются 26 компаний: машиностроение, автокомпоненты, фармацевтика, химия, стройматериалы. Десять из них уже ведут производство, девять находятся на стадии проектирования и строительства производственных мощностей, семь заявили об участии. На территории ОЭЗ для инвесторов действуют специальный налоговый, таможенный и административный режимы, предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. В 2020 году ОЭЗ "Тольятти" включена в границы Тольятти. Это позволяет резидентам получать меры господдержки, оказываемые на федеральном уровне инвесторам только в моногородах.