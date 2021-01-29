Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть

Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения ВТБ Онлайн превысило 10,1 млн человек. За год рост составил 25%. К концу 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц и обслуживать в дистанционных каналах уже 15 млн клиентов.

В ноябре ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн. За два месяца оно было обновлено 2 раза, там появилось более 35 новых функций. Теперь пользователи смогут заказать онлайн пластиковую карту к любому мастер-счету, подключить новую бонусную опцию "Инвестиции", редактировать цели для накопления и многое другое.

Для клиентов, которые пользуются кредитными картами, в приложении появились подсказки для погашения задолженности — минимальный платеж и срок, до которого его нужно внести, а также сумма для погашения в беспроцентный период и общая задолженность. Кроме того, был запущен сервис переводов из адресной книги смартфона, который позволил пользователям ВТБ Онлайн отправлять деньги другим клиентам банка, выбирая их непосредственно в контактах телефона. Функция доступна на платформе Android.

"После масштабного обновления ВТБ Онлайн мы продолжаем качественно его улучшать и добавляем все новые и новые функции, чтобы клиентам было еще удобнее пользоваться приложением. Также мы видим запрос от пользователей на "темную тему" в ВТБ Онлайн — такой фон планируем внедрить в первом квартале этого года", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ представил полностью обновленную версию ВТБ Онлайн в ноябре. Приложение стало работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность "скрыть" баланс.