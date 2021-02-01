Застройщик долгостроя на ул. Димитрова, 74а признан банкротом

Застройщик "Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства" признан банкротом. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области. Компания осуществляла возведение проблемной долевки на ул. Димитрова, 74а.

"Арбитражным управляющим назначен Олег Николаевич Севостьянов", - отметили в ведомстве.

Признания застройщика банкротом потребовали АО "Самарагорэнергосбыт" и ООО "МПМ". Предприятия сообщили о наличии у застройщика задолженности в 804,5 млн рублей.

Строительство 10-этажного дома из четырех секций началось в 2004 г. компанией "Единство". Из 260 квартир будущего дома 232 были проданы. При этом отсутствовали экспертиза и разрешение на строительство. Однако на секции полностью возвести не удалось, а руководитель "Единства" был осужден по статье 201 УК РФ на пять лет.

В марте 2008 г. было создано некоммерческое партнерство "Димитрова, 74а", впоследствии переименованное в Ассоциацию по защите прав и законных интересов участников долевого строительства. Ассоциация наняла подрядчика - ООО "КапиталСтрой". С 2013 г. на площадке заработала строительная техника, и до 2019 г. компания исправно, хоть и медленно, выполняла свои обязательства. Так, в августе 2018 г. началась финальная заливка монолитных каркасов всех трех секций дома, а общая готовность составила около 75%. Согласно дорожной карте, объект должны были сдать в эксплуатацию в 2019 г., однако этого не произошло.

В начале 2020 г. власти обсуждали вопросы порядка и условий достройки объекта. Минстрой предложил механизм, позволяющий завершить стройку за несколько лет. В ведомстве тогда отметили, что область готова "за счет региональных средств поддержки и с привлечением регионального фонда защиты прав дольщиков обеспечить дофинансирование стройки".

В апреле 2020 г. в министерстве строительства признали достройку проблемной долевки невозможной. В ведомстве пояснили, что это делается для удовлетворения дольщиков недостроя денежными компенсациями.