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Минстрой признал невозможной достройку еще двух долевок

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области признало невозможным достройку еще двух проблемных объектов. Речь идет об ул. Димитрова, д. 74 А (секция Б) в Самаре и ул. Южная, д. 3 в п. Петра Дубрава Волжского района.

Соответствующий приказ минстроя был подписан еще 16 марта, но опубликован на сайте правительства региона только сегодня, 2 апреля.

Напомним, ранее такое же решение было принято еще по четырем объектам - трем в Самаре и одном в Тольятти. 

В минстрое тогда поясняли, что делается это для того, чтобы удовлетворить дольщиков этих недостроев денежными компенсациями.

Дом на ул. Южной,3 изначально строило ООО "Зевс", которое было обанкрочено. В 2014 г. конкурс на его достройку выиграла СК "Новация", но работы не проводились. ЖК на ул. Дмитрова строила компания "Единство", обанкротившаяся в 2009 году. Секция Б была возведена до четвертого этажа.

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