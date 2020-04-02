Минстрой признал невозможной достройку еще двух долевок

Министерство строительства Самарской области признало невозможным достройку еще двух проблемных объектов. Речь идет об ул. Димитрова, д. 74 А (секция Б) в Самаре и ул. Южная, д. 3 в п. Петра Дубрава Волжского района.

Соответствующий приказ минстроя был подписан еще 16 марта, но опубликован на сайте правительства региона только сегодня, 2 апреля.

Напомним, ранее такое же решение было принято еще по четырем объектам - трем в Самаре и одном в Тольятти.

В минстрое тогда поясняли, что делается это для того, чтобы удовлетворить дольщиков этих недостроев денежными компенсациями.