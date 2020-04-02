Минстрой признал невозможной достройку еще двух долевок

Министерство строительства Самарской области признало невозможным достройку еще двух проблемных объектов. Речь идет об ул. Димитрова, д. 74 А (секция Б) в Самаре и ул. Южная, д. 3 в п. Петра Дубрава Волжского района.
Соответствующий приказ минстроя был подписан еще 16 марта, но опубликован на сайте правительства региона только сегодня, 2 апреля.
Напомним, ранее такое же решение было принято еще по четырем объектам - трем в Самаре и одном в Тольятти.
В минстрое тогда поясняли, что делается это для того, чтобы удовлетворить дольщиков этих недостроев денежными компенсациями.
Дом на ул. Южной,3 изначально строило ООО "Зевс", которое было обанкрочено. В 2014 г. конкурс на его достройку выиграла СК "Новация", но работы не проводились. ЖК на ул. Дмитрова строила компания "Единство", обанкротившаяся в 2009 году. Секция Б была возведена до четвертого этажа.