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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" обыграла "Купол-Родники"

ИЖЕВСК. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уступая по ходу матча "-16", "Самара" увезла из Ижевска победу в первой серии противостояния за "бронзу" Кубка России - 97:91.

Хозяева за шесть первых минут попали пять трехочковых - это предопределило их рывок - 9:19. Пара попаданий от Владимира Пичкурова вроде бы позволила самарцам перехватить инициативу - но после стартового периода наша команда все так же уступала, 19:27. И во втором переломить ситуацию не удалось: ижевчане то отрывались на 13 очков, то позволяли гостям чуть подобраться в счете. Но в целом хозяева смотрелись поувереннее, и их нападение работало получше - 39:52 к большому перерыву.

В начале третьей четверти отставание выросло до "-16" - и вот тут-то "Самара" встрепенулась. Шесть очков подряд от Антона Глазунова, восемь очков в течение минуты от Александра Жигулина - только "-6" к середине периода (56:62). Но, выиграв двухминутный отрезок 10:2, ижевчане вернули себе инициативу - 66:75 перед заключительной десятиминуткой. Впрочем, нашей команде хватило двух с половиной минут, чтобы перевернуть игру - 75:77 после точного броска Максима Дыбовского.

Еще через полторы минуты Владимир Пичкуров трехой впервые в матче вывел "Самару" вперед, а Антон Глазунов и Александр Жигулин своими "бомбами" закрепили успех - 86:81 к середине четверти. Этого преимущества нашей команде хватило, чтобы довести игру до победы.

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