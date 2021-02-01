Судимый мошенник из Сызрани наугад выбирал телефонных жертв

В Сызрани в суд передано уголовное дело по факту совершения мошенничества на территории Самарской области. Неоднократно судимый 40-летний сызранец обвиняется в серии аналогичных преступлений.

Из материалов уголовного дела следует, что с апреля по сентябрь 2020 г. обвиняемый с помощью мобильной связи вводил своих жертв в заблуждение и убеждал их перевести деньги ему на карту. Все потерпевшие оказались жителями Самарской области.

Следователи установили, что мужчина наугад набирал сотовый номер, а потом убеждал перечислить ему деньги. Несколько раз он выдавал себя за полицейского и предлагал за небольшую сумму смягчить наказание попавшему в несчастье родственнику абонента. Большую часть звонков мужчина совершал от лица родственников, которым необходимы деньги для решения неожиданно возникшей проблемы.

"Не всегда обвиняемому удавалось свою цель реализовать до конца. У некоторых граждан общение со злоумышленником все же вызывало подозрения, и они в последний момент отказывались переводить денежные средства", - отмечается в сообщении.

Следователи доказали причастность злоумышленника к пяти преступлениям, а также двум попыткам их совершения. Причиненный потерпевшим ущерб варьируется в пределах 4-7 тыс. рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "Покушение на мошенничество" и "Мошенничество". Уголовное дело направлено в суд.