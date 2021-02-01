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Преступления Происшествия

Жительница Самары похитила 800 тыс. рублей из рабочей кассы

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи Промышленного района завершили расследование уголовного дела по факту хищения чужого имущества. Жительница Самары, 33-летняя сотрудница филиала федеральной сети центров по продаже автотоваров, похитила из кассы более 800 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Недостача крупной суммы была обнаружена во время финансовой проверки в главном офисе организации в Уфе. При сопоставлении данных под подозрение руководителей подпала сотрудница самарского филиала. В ходе следствия ранее не судимая женщина призналась в совершенном.

По словам обвиняемой, при расчете с клиентами магазина за приобретенный товар она выбирала в программе "безналичный" способ оплаты, а по факту принимала наличные. После оплаты товара покупателем деньги в кассу не вносила, а забирала себе. 

В процессе следственных действий стало известно, что женщина внесла 400 тыс. рублей в кассу организации в счет погашения ущерба, остальное обвиняемая также обязалась вернуть.

Уголовное дело по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере" с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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