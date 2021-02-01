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Театр Культура

Театр-студия "Грань" выступит в Самарском театре оперы и балета с "Драконом"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский театр-студия "Грань" представит 30 и 31 марта на сцене Самарского театра оперы и балета свой премьерный спектакль "Дракон" по пьесе Е.Шварца. Премьера спектакля состоялась 14 октября 2020 года в родном городе "Грани".

Постановщик спектакля Денис Бокурадзе дал спектаклю определение - "Печальная история, в которой улыбаются" - и представил премьеру в юбилейный для театра-студии "Грань" сезон.

"Хотя пьеса написана Шварцем в 1943 году, в ней все пропитано сегодняшним днем. Много перекличек. А главный вопрос, который мы ставим в спектакле, - что такое свобода и что это значит - свободный человек. Возможно, финал спектакля многих удивит, ведь никогда не угадаешь, в ком из нас начнет просыпаться Дракон", - говорит Денис Бокурадзе.

В спектакле задействованы актеры Юлия Бокурадзе, Никита Башков, Руслан Бузтин, Екатерина Кажаева, Ксения Куокка, Сергей Поздняков и другие.

Под спектакль в Театре оперы и балета будет специально переоборудована сцена. Несмотря на высокую популярность студии-театра, "Грань" крайне редко приезжает в Самару с гастролями. Этот репертуарный год считается у театра-студии юбилейным - 50-й сезон.

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