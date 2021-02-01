Главбуха управления градостроительства и ЖКХ Волжского района заподозрили во взяточничестве

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области.

Ее подозревают по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, 30 декабря 2020 г. подозреваемая получила от финансового директора АО часть взятки - 500 тыс. руб. (от общей суммы 800 тыс. руб.) - за беспрепятственное перечисление денег по результатам исполнения допсоглашения по муниципальному контракту на строительство детского сада.

Расследование уголовного дела продолжается.