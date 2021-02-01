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Преступления Происшествия

Главбуха управления градостроительства и ЖКХ Волжского района заподозрили во взяточничестве

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области.

Ее подозревают по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, 30 декабря 2020 г. подозреваемая получила от финансового директора АО часть взятки - 500 тыс. руб. (от общей суммы 800 тыс. руб.) - за беспрепятственное перечисление денег по результатам исполнения допсоглашения по муниципальному контракту на строительство детского сада.

Расследование уголовного дела продолжается.

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