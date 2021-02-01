Дмитрий Азаров: "Все, кто добровольно записался и еще не привился, должны получить вакцину"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поручил предоставить вакцину от COVID-19 в первую очередь тем гражданам, кто уже записался на прививку.

Докладывая о ходе прививочной кампании от COVID-19, министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, что на территории области действует 137 пунктов вакцинации. На данный момент первую дозу (напомним, вакцинация от коронавируса проводится в два этапа) получили 21726 человек, а полностью завершили вакцинацию 5430 жителей Самарской области.

Как и ранее, в первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников школ, ссузов и вузов старше 18 лет.

Кроме того, в регионе проводится вакцинация тех, кто сам изъявил желание и оставил соответствующую заявку на сайте Госуслуг.

"На данный момент изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек, - доложил Армен Бенян. - На портале Госуслуг открыт раздел "Лист ожидания". Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию".

Министр добавил, что ближайшая поставка вакцины ожидается 4 февраля. Она составит 28980 доз. Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении данной и последующих партий необходимо обязательно учитывать и тех, кто сам проявляет инициативу.

"Граждане, которые думают о своем здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение, - заключил глава региона. - Все, кто записался добровольно и еще не привился, должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно".