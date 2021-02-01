16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Налогоплательщики Самарской области пер­едали более 511 млрд руб. в бюджет страны Дмитрий Азаров подписал постановление о выплатах участникам аварии на трассе М-5 Дмитрий Азаров обсудит с министром транспорта РФ меры по повышению безопасности на М-5 Дмитрий Азаров поручил ГЖИ применять жесткие меры за плохую уборку снега Дмитрий Азаров: "Все, кто добровольно записался и еще не привился, должны получить вакцину"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Все, кто добровольно записался и еще не привился, должны получить вакцину"

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 252
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поручил предоставить вакцину от COVID-19 в первую очередь тем гражданам, кто уже записался на прививку.

Докладывая о ходе прививочной кампании от COVID-19, министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, что на территории области действует 137 пунктов вакцинации. На данный момент первую дозу (напомним, вакцинация от коронавируса проводится в два этапа) получили 21726 человек, а полностью завершили вакцинацию 5430 жителей Самарской области.

Как и ранее, в первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников школ, ссузов и вузов старше 18 лет.

Кроме того, в регионе проводится вакцинация тех, кто сам изъявил желание и оставил соответствующую заявку на сайте Госуслуг.

"На данный момент изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек, - доложил Армен Бенян. - На портале Госуслуг открыт раздел "Лист ожидания". Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию".

Министр добавил, что ближайшая поставка вакцины ожидается 4 февраля. Она составит 28980 доз. Дмитрий Азаров подчеркнул, что при распределении данной и последующих партий необходимо обязательно учитывать и тех, кто сам проявляет инициативу.

"Граждане, которые думают о своем здоровье и о здоровье окружающих, должны получить вакцину в приоритетном порядке. Даю вам такое поручение, - заключил глава региона. - Все, кто записался добровольно и еще не привился, должны получить вакцину. Люди, которые проявляют ответственную позицию, должны видеть, что им предоставляют такую возможность. Это крайне важно".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28