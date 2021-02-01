Дмитрий Азаров поручил ГЖИ применять жесткие меры за плохую уборку снега

В понедельник, 1 февраля, на оперативном совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал муниципалитеты за слабую организацию работ по уборке снега и неспособность принимать решения самостоятельно, без помощи правительства региона.

"У нас правительство области муниципалитетам "переставляет ноги" по любому вопросу. Одно министерство, второе подстраховывают вас, Госжилинспекция в вашу ситуацию входит... А кто в ситуацию жителей войдет, которые страдают от непредоставления услуги или некачественного ее выполнения?" - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к главам городов.

Он обратился также к руководителю государственной жилищной инспекции области Виктории Катковой: "Я вас настраивал на командную, партнерскую работу с руководителями муниципалитетов. Но если есть неисполнение - принимайте самые жесткие меры: административные, управленческие - в отношении нерадивых чиновников".

По информации органов местного самоуправления области, только 84% от общей площади внутриквартальных проездов и общественных территорий было очищено от снега и сосулек.

Виктория Каткова отметила, что зачастую возникает спор, кому принадлежит территория, прилегающая к тому или иному дому, в случае, если участок не состоит на кадастровом учете. Убирать ее обязаны именно органы местного самоуправления, сообщила руководитель ГЖИ.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что если муниципалитеты не проводят уборку на таких территориях, то их необходимо привлекать к административной ответственности. Он поручил Виктории Катковой разобраться в каждой ситуации и, если вопрос не решается в рабочем порядке, все материалы следует направить в прокуратуру.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что в ближайшие дни температура воздуха поднимется до плюсовых значений, ожидаются сильные снегопады и дожди.

В связи с этим губернатор поручил обеспечить готовность техники к работе по уборке снега.