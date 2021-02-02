"Репер-Т" продает офисный центр около академии Наяновой

ООО "Репер-Т" продает 13-этажное офисное здание свободного назначения в Самаре на Студенческом переулке, 3а. Цена объекта - 360 млн рублей. Соответствующее сообщение размещено на одной из площадок объявлений.

К продаже предлагается 6 тыс. кв. м, здание готово на 90%, выполнена черновая отделка, подведены коммуникации.

Напомним, в 2013 году компания, совладельцем которой выступает сын экс-главы ОАО "Самаранефтегаз" Павла Анисимова Алексей, должна была демонтировать пристрой и забор, частично оказавшиеся на территории академии Наяновой. Как сообщает представитель "Репер-Т" Наталья Поясова, решение суда было исполнено, а отношения с учебным учреждением урегулировали еще в 2017 году.

Директор ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)" Марина Наянова в разговоре с Волга Ньюс сообщила, что на данный момент претензий к "соседу" не имеет. По ее словам, строительные работы на площадке давно не ведутся.

В "Репер-Т" заявили, что само офисное здание строилось на основании всей разрешительной документации на земельном участке, принадлежащем компании, и никакого отношения к судебному разбирательству не имеет. "В настоящий момент идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию", - добавляет застройщик.