В Тольятти "повязали" пассажира такси с крупной партией синтетических наркотиков

В Автозаводском районе Тольятти сотрудники ДПС задержали пассажира такси с крупной партией синтетического наркотика, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Остановив такси, правоохранители досмотрели пассажира и обнаружили в кармане его куртки пакет с 26 свертками. Содержимое свертков отправили на экспертизу, которая подтвердила — изъятое подозрительное вещество является N-метилэфедроном массой 22,58 граммов (крупный размер).

Задержанный — безработный несудимый 35-летний тольяттинец — планировал продать наркотики, разместив по городу тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Подозреваемого заключили под стражу, проверяется его причастность к другим преступлениям.