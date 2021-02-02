Эксклюзивный репортаж: Дом рока в Самаре откроется уже в 2021 году

Музей рок-н-ролла или, точнее, Zvezda House Of Rock откроется уже в этом году. Поговорили с креативным директором проекта Михаилом Михайловым о концепции будущего музея, о том, как собиралась коллекция и почему так затянулась история с открытием. А также прогулялись с директором будущего музея Кириллом Баяновым по "Звезде" и посмотрели пространство, где уже совсем скоро начнут размещать одну из самых интересных коллекций, посвященных зарубежному року в России.

Рок-н-ролльная концепция

Креативный директор Михаил Михайлов в интервью уточняет, что новый проект лучше называть Домом рока или, официально, Zvezda House of Rock, а не Музеем рок-н-ролла, как уже привыкли в Самаре. Тому есть две причины.

Первая - слово "музей" у многих ассоциируется с чем-то давно ушедшим-прошедшим, окутанным ни одним слоем пыли. Организаторы категорически против такого отношения к явлению рок-музыки.

Вторая - в русском языке под "рок-н-роллом" подразумевается конкретный жанр рок-музыки, а в новом проекте рамки музыкального направления гораздо шире - от ранних исполнителей начала 20-го века через дельта-блюз к последним альбомам Imagine Dragons.

Основа экспозиции - личная коллекция идеолога музея Владимира Аветисяна, которая формировалась, конечно, исходя из личных вкусов и предпочтений мецената, поэтому здесь можно будет увидеть особенно много артефактов из истории The Beatles и Эрика Клэптона.

Как рассказывает Михаил, при обсуждении концепции рассматривались базовые варианты презентации экспонатов - по датам и по географии. Но стало понятно, что, учитывая историю развития музыкального жанра, для такого замысла одного музея явно будет мало, а ограничиваться поверхностным историческим обзором никому не хотелось.

Перспектива музея, где зрители бродят от одного экспоната к другому, читая длинные экспликации к артефактам, показалась организаторам совсем не рок-н-ролльной. Поэтому для презентации коллекции, насчитывающей около 700 позиций, которая собиралась 20 лет, потребовалось искать иной подход.

"Мы как фанаты рок-н-ролла подумали, что нам самим было бы интересно - рассказывает Михаил - Мне, как и другим поклонникам, всегда хотелось попасть в святая святых - за сцену, потусоваться с музыкантами, поджемить с ними, узнать, что и как там устроено. И мы нашли концепцию "суперфаната". Суперфанат - это такой человек-нерд, который очень-очень много знает о той или иной группе или сразу о нескольких разных музыкантах и может "загрузить" вас любыми фактами. Мы решили, что лучший вариант для путешествия по Дому рока - это некая гипотетическая прогулка с суперфанатом, который берет вас за руку и проводит по всей истории создания музыки, рассказывая не просто о том, какие концепты когда-то были и какие вещи кому принадлежали, но и какие-то интересные, на первый взгляд незначительные, но очень важные детали".

Второй принципиальный момент в концепции музея - интерактивность. "Оригинальные и очень дорогие экспонаты (например, гитара Джона Леннона), конечно, будут недоступны для тактильного контакта. Но у нас много интерактивных возможностей, позволяющих взаимодействовать, в том числе, и с инструментами - их можно будет брать в руки, играть, слушать... У нас же здесь все о музыке - мы не можем не дать гостям возможности попробовать себя в музыке. Если кто-то пришел и, например, захотел постучать на барабанах - у нас будет электронная установка", - рассказывает директор музея Кирилл Баянов.

Экспонат. Плейлист с концерта группы Nirvana, написанный рукой Курта Кобейна

Действительно, в проекте музея есть прообраз настоящей звукозаписывающей студии из 1960-х годов, где можно будет поиграть на гитаре, на бас-гитаре, встать в вокальную будку и даже все это записать и отправить себе на почту. Дом рока состоит из нескольких таких отдельных комнат и пространств, связанных длинным открытым коридором - проходом с первого этажа на второй вокруг центральной экспозиции и импровизированной сцены.

Представители Дома рока пока не раскрывают всех секретов будущего проекта, но что-то редакции Волга Ньюс уже удалось увидеть.

Лабиринты музыки

Zvezda House Of Rock замкнет треугольник на "площади трех музеев", рядом с филиалом Третьяковской галереи на Фабрике-кухне и музеем "Самара Космическая". Он будет располагаться в КРЦ "Звезда", в месте, которое часто называют "пристроем".

Это место уже заряжено на музыку и в каком-то смысле может называться историческим. Здесь в 2017 году началась и очень быстро закончилась история клуба Untitled, показав Самаре новый уровень рейв-культуры. Уже когда в будущем Доме рока начались строительные работы, случился пожар - горела крыша здания. И как говорят инициаторы проекта, хорошо, что это случилось, когда кругом были только бетонные стены. Зато теперь "неправильную" крышу полностью реконструировали.

Само здание диктовало свои условия дизайнерам проекта, поэтому помещение приобрело дополнительную "фишку" - пол в выставочном пространстве выполнен под уклоном, поэтому маршрут от первого до второго этажа обходится без лестниц. Такое решение позволило увеличить площадь экспозиции.

Много сил и времени было потрачено на работу с декором для музея. В большинстве случаев создавались уникальные вещи или подыскивались оригинальные материалы со всего мира. К аутентичности в этом вопросе относились с особой строгостью.

Дом рока начинается с ностальгической ноты - с "комнаты советского подростка из Самары". Михаил Михайлов отмечает, что сделать акцент на Самаре было принципиальным моментом: "В первой зоне вы увидите Самару 1960-х годов. Дом Рока знает, что он находится в Самаре, и не пытается обмануть свою географию. Это была одна из задач, которую мы сами перед собой поставили. И, конечно, делается реверанс городу. Да, естественно, мы хотим погрузить человека в этот мир, но это погружение не должно быть "а-ля". Все настолько аутентично, насколько это в принципе возможно. Поэтому тема Самары в музее важна".

В комнате уже положили советский паркет елочкой, потом заклеят стены старыми вырезками из газет и журналов той эпохи (где, как правило, если о рок-н-ролле и упоминали, то в контексте "тлетворного влияния Запада"), поставят длинноволновой приемник вроде тех, на которые обычно пытались поймать музыкальные программы BBC. Из комнаты зритель выходит в пространство мечты - бэкстейдж.

В бэкстейдже стоят туровые кейсы, боксы, экспонаты. За следующей дверью - гримерка с зеркалами и с огромной неоновой вывеской "Elvis" в фирменной стилистике самого Элвиса Пресли.

За гримеркой так называемая green room - лаунж-зона для музыкантов, где они обычно отдыхают, репетируют, придумывают композиции и где можно устроить небольшой джем-сейшн. Здесь большая интерактивная зона для отдыха, с выставленными экспонатами, в том числе и гитарами, которые с помощью специальной программы можно послушать и даже попробовать звучание в различных обертонах.

После этого гости выходят в самую большую и эффектную зону - мейнстейдж. Она находится в центре музея, и вокруг нее проходит выставочная галерея в виде открытого коридора. Территория мейнстейдж организована так, чтобы каждый гость имел возможность почувствовать себя рок-звездой. Пространство оформлено профессиональным светом и звуком.

Дальше - прообраз легендарной Olympic Studios. Здесь тоже интерактивная зона. Все аутентично оригинальной студии 1960-70-х годов. Пространство позволит представить. в каких условиях The Beatles, The Rolling Stones, Джими Хендрикс, Led Zeppelin, Queen, Дэвид Боуи и другие записывали свои знаменитые альбомы.

За студией - фотоколл с Abbey Road. Это для фотографии на фоне баннера пешеходного перехода, прославленного The Beatles.

В музее будет еще зона туровых афиш, "стена" с оцифрованными виниловыми альбомами, которые можно послушать прямо там. Затем маршрут ведет к мини-кинотеатру, оформленному в стилистике лондонской сети Odeon. На выходе из выставочного пространства - экспозиция о том, как рок-музыканты поддерживали различные благотворительные проекты и сколько сделали для того, чтобы мир стал хотя бы чуточку лучше.

Хлеба и зрелищ

Выйдя из выставочного пространства Дома рока, гость окажется в зоне гифт-шопа и Stereo Cafe. Кафе уже практически готово к открытию. Кухню там будет ставить шеф-повар из Латвии, а бар - автор из Санкт-Петербурга. Кафе специально оформили не совсем в рок-н-ролльной эстетике, но попытались воссоздать атмосферу лондонских заведений 1960-х годов. Здесь обещают отличный звук - сочетание цифрового и винилового звучания.

На полках уже расставлены редкие виниловые пластинки, а авторы проекта говорят о скорой установке акустической системы линейки Funktion-One. Все еще в ожидании эксклюзивного декора.

В гифт-шопе можно будет купить мерч музея и оригинальный подарок - специальные коктейли в стиле знаменитых рок-звезд. Рецепты коктейлей будут основываться на вкусовых предпочтениях тех или иных звезд и популярных напитках их эпохи.

Сейчас авторы проекта Дома рока еще обдумывают возможность открытия некоего подобия рок-бара. Об этом они говорят максимально аккуратно, потому что никакой уверенности, что эта идея будет реализована, пока нет. Концептуально это должна быть концертная площадка, которая даст молодым музыкантам и стендаперам возможность выступать, формировать творческое комьюнити, проводить лектории.

Планируется, что Дом рока откроется для всех уже осенью. Вскоре после него должен выйти официальный каталог экспозиции, а через какое-то время появится аудиогид.

Главное в Доме рока

О главном и самом интересном в Доме рока авторы проекта говорят совсем мало. Конечно, больше всего всех волнует, что будет выставлено в экспозиции. Именно коллекция Владимира Аветисяна делает музей в Самаре уникальным. Известно, что далеко не все и сразу будет представлено в Доме рока. Артефакты в экспозиции будут ротироваться и выставляться постепенно.

Экспонат из легендарной Abbey Road Studios

Есть понимание, что много внимания будет уделено The Beatles и Эрику Клэптону. Например, в зоне "благотворительности", возможно, представят несколько кастомизированных гитар, проданных на аукционе Эрика Клэптона в поддержку его центра "Перекресток" в Антигуа, который помогает освобождению от алкогольной и наркотической зависимости.

Михаил Михайлов, который в том числе занимается пополнением коллекции и "охотой" за интересными экспонатами, говорит, что многие артефакты покупаются как раз на благотворительных аукционах.

Отдельной гордостью музея станет оригинальный кофейный столик Джона Леннона, приобретенный по большой удаче. Он будет находиться под стеклянной витриной толщиной 8 мм - все это будет представлять сложную конструкцию весом в 300 кг. На столике также будут представлены экспонаты, и эту композицию планируется часто менять.

В коллекции также есть фотоаппарат, принадлежавший Джорджу Харрисону, на который, возможно, было сделано первое "селфи" The Beatles. Эта фотография тоже есть в распоряжении музея.

Михаил Михайлов рассказывает об экспонатах, которые его особенно восхищают: "Хотя я никогда не был фанатом Nirvana, у нас есть плейлист, написанный от руки Куртом Кобейном, который он написал, играя на сцене. Лист был немножечко разорван и, если присмотреться, то можно увидеть отпечаток его кеда. Роуд-менеджеры Кобейна заклеили листок изолентой, которая немного соскочила и на ней остались следы. На этой грязной бумаге формате А4 написано, в том числе Lithium, такими размашистыми печатными буквами. На меня лично это производит фантастическое впечатление. К этому листу мы нашли на аукционе оранжевые бутылочки, куда складывают лекарства по рецептуре, выписанные на имя Курта Кобейна".

Еще Михаил отметил стенд, посвященный легендарному фестивалю "Вудсток". Здесь будет демонстрироваться оригинальный фильм о фестивале, лежать флаг, сделанный фанатами специально для концерта, и стоять баночки с верифицированной глиной с места проведения знаменитого мероприятия. Но самое ценное на стенде - кусочек дерева от той самой сцены, на которой выступали легендарные музыканты.

Конечно, крайне сложно выделить главные экспонаты музея. Только красная рубашка Элвиса Пресли с обложки альбома Kissin" Cousins - отдельная глава в истории рок-музыки. А есть еще гитара, перешедшая от Джорджа Харрисона Эрику Клэптону, а потом купленная Дэвидом Боуи, - она носит суровое название "Иван Грозный". Но пока не ясно будет ли она в постоянной экспозиции музея. Также есть гитары, подписанные Эдди Ван Халеном, Джимми Пейджем, музыкантами AC/DC. Есть вещи, связанные с Metallica, Майклом Джексоном, Pink Floyd.

В музее будет представлена большая коллекция курток роуд-менеджеров, в том числе из туров Guns NʼRoses и Pink Floyd. Они собирались с аукционов по всей Америке. Есть и экспонаты, которые способны оценить только самые внимательные фанаты, например, обложка альбома "Diamond Dogs" Дэвида Боуи с "анатомически правильной" собакой.

Охота за экспонатами - это отдельная большая история Дома рока. Михаил Михайлов явно увлечен и погружен в эту тему. Он может рассказать, почему так трудно из-за закрытости семьи найти на аукционе вещи Майкла Джексона, и как он сейчас следит за артефактами из жизни Эми Уайнхаус, и как быстро подорожала гитара EVH Charvel после смерти Эдди Ван Халена (в несколько раз за пару дней).

Основатель и идеолог Дома Рока Владимир Аветисян так формулирует его концепцию: "Все эти гитары, автографы, микрофоны и афиши - это лишь "проводники" в мир музыки, изменившей XX век. Артефакты невозможно рассматривать вне культурного и исторического контекста. Рок-н-ролл повлиял на мировоззрение сотен миллионов людей, сделав многих из них счастливее".