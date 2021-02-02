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ДТП Происшествия

ДТП в Сызрани: полуторагодовалый ребенок пришел в себя и просится к маме

СЫЗРАНЬ. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полуторагодовалый ребенок, пострадавший в ДТП с маршруткой под Сызранью, переведен из реанимации в общую палату. А его мама Лиза находится с сыном в одном городе, но в разных больницах. Она лежит в самарской больнице с многочисленными переломами, пишет samara.kp.ru.

Маленький Дима пришел в сознание в воскресенье, 31 января. Телеконсультацию врачам, работающим с малышом, по просьбе Дмитрия Азарова проводил доктор Рошаль.

"Мы уже перевели его из реанимации в общую трехместную палату, - рассказали медики. - Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, но, к счастью, вовремя подоспела грамотная медицинская помощь. Это его спасло. Сейчас состояние мальчика оценивается как средней тяжести, он самостоятельно ест и пьет. В целом прогноз достаточно благоприятный. Мы надеемся, что после курса лечения мальчик выйдет из стен больницы полностью "сохранным", его организм будет работать без сбоев".

"Дима - очень "домашний" ребенок, - рассказали врачи. - Он просится домой, к маме, очень скучает по ней". По словам медиков, лечение ребенка может занять около 15 дней.

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