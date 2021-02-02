Банк "Открытие" приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 2021

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, банк "Открытие" и компания "Яндекс" объявляют о начале регистрации участников на Четвертую международную олимпиаду по анализу данных International Data Analysis Olympiad (IDAO 2021). Платиновый партнер IDAO 2021 - банк "Открытие".
В 2021 году из-за ситуации с пандемией было решено провести оба этапа олимпиады онлайн. Отборочный тур начинающих разработчиков и аналитиков начнется 1 марта и продлится месяц. В рамках тура будут доступны два трека: один из них - классическое соревнование по машинному обучению, где важно только решение задачи. На втором треке вводятся ограничения по времени и объему используемой памяти, чтобы приблизить условия к реальным. Задача на отборочный тур будет предоставлена лабораторией LAMBDA.
Финал для 30 сильнейших команд со всего мира состоится 17-18 апреля. Задача для финала олимпиады будет предоставлена платиновым партнером олимпиады - банком "Открытие".
"IDAO открывает широкие возможности для студентов, а также начинающих разработчиков и аналитиков в части работы с реальными кейсами и демонстрации своих способностей перед работодателями. В банке "Открытие" накоплена качественная экспертиза, у нас работает много специалистов с богатой бизнес-практикой, реализуются самые современные ИТ-решения, получающие признание индустрии и профессиональные награды рынка. Мы всегда рады видеть в наших рядах новые таланты", - сообщил член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.
В 2020 году в IDAO участвовали почти три тысячи человек из 83 стран мира, а в финале свои силы проверили почти сто участников из 13 стран. Подробнее об IDAO-2020 можно прочитать здесь.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.