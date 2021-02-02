АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию НПС "Любецкая" в Самарской области

АО "Транснефть-Приволга" завершило комплекс работ по реконструкции нефтеперекачивающей станции (НПС) "Любецкая" Самарского районного нефтепроводного управления.

Работы по реконструкции НПС "Любецкая" велись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия. Цель - повышение надежности и энергоэффективности производственного процесса, а также обеспечение бесперебойной транспортировки нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев - Тихорецк. Проект реализуется при содействии технического заказчика ООО "Транснефть-ТСД".

В октябре 2019 года после планового отключения НПС от инфраструктуры действующего магистрального нефтепровода Куйбышев - Лисичанск началась ее реконструкция.

Проведено техническое перевооружение магистральной насосной станции, построены новая операторная и узел пропуска средств очистки и диагностики трубопроводов, дизельная электростанция, модернизировано технологическое оборудование.

В магистральной насосной установлены современные насосы производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) производительностью 7 тыс. куб. метров нефти в час каждый, а также новые асинхронные электродвигатели мощностью 4 тыс. кВт и напряжением 10 кВ. Все агрегаты обладают повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы.

Одновременно завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования НПС. Построено новое здание для маслосистемы, оборудованное тремя маслонасосами, расходными баками и аппаратами для воздушного охлаждения масла. Также выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления.

В целях контроля и управления основным и вспомогательным технологическим оборудованием нефтеперекачивающей станции устаревшую систему управления, которая работала около двадцати лет, сменила микропроцессорная система автоматизации НПС. В основу новой системы легли новейшие решения в области автоматизации, которые позволят повысить безопасность эксплуатации технологического оборудования за счет увеличения количества измеряемых технологических параметров, мониторинга работы программного обеспечения и диагностики аппаратных средств.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. В октябре 2020 года выполнено техническое подключение НПС "Любецкая" к МН Куйбышев - Тихорецк. Комплекс строительно-монтажных работ завершен в декабре 2020 года. В настоящее время НПС "Любецкая" работает в штатном режиме.