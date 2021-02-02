16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Евгений Бенькович стал владельцем НПЗ в Волжском районе В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков на 270 млн рублей ООО Агентство "ЛУКОМ-А-Нефтехим" отмечает 22-ю годовщину со дня создания РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти" Красногородецкому нефтяному месторождению исполнилось тридцать лет

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило реконструкцию НПС "Любецкая" в Самарской области

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть-Приволга" завершило комплекс работ по реконструкции нефтеперекачивающей станции (НПС) "Любецкая" Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы по реконструкции НПС "Любецкая" велись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта предприятия. Цель - повышение надежности и энергоэффективности производственного процесса, а также обеспечение бесперебойной транспортировки нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев - Тихорецк. Проект реализуется при содействии технического заказчика ООО "Транснефть-ТСД".

В октябре 2019 года после планового отключения НПС от инфраструктуры действующего магистрального нефтепровода Куйбышев - Лисичанск началась ее реконструкция.

Проведено техническое перевооружение магистральной насосной станции, построены новая операторная и узел пропуска средств очистки и диагностики трубопроводов, дизельная электростанция, модернизировано технологическое оборудование.

В магистральной насосной установлены современные насосы производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) производительностью 7 тыс. куб. метров нефти в час каждый, а также новые асинхронные электродвигатели мощностью 4 тыс. кВт и напряжением 10 кВ. Все агрегаты обладают повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы.

Одновременно завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования НПС. Построено новое здание для маслосистемы, оборудованное тремя маслонасосами, расходными баками и аппаратами для воздушного охлаждения масла. Также выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления.

В целях контроля и управления основным и вспомогательным технологическим оборудованием нефтеперекачивающей станции устаревшую систему управления, которая работала около двадцати лет, сменила микропроцессорная система автоматизации НПС. В основу новой системы легли новейшие решения в области автоматизации, которые позволят повысить безопасность эксплуатации технологического оборудования за счет увеличения количества измеряемых технологических параметров, мониторинга работы программного обеспечения и диагностики аппаратных средств.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. В октябре 2020 года выполнено техническое подключение НПС "Любецкая" к МН Куйбышев - Тихорецк. Комплекс строительно-монтажных работ завершен в декабре 2020 года. В настоящее время НПС "Любецкая" работает в штатном режиме.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28