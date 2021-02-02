Владельца турагентства из Самары обвиняют в обмане 50 клиентов

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила владельцу туристического агентства обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").

По версии следствия, осенью 2019 г. директор и учредитель турагентства продавал клиентам туры в разные страны, в том числе Вьетнам, Доминиканскую республику и Чехию. При этом он не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Средства, полученные от клиентов, сотрудники компании не вносили в кассу или на расчетный счет фирмы, а перечисляли на личную карту руководителя.

Потерпевшими стали 50 граждан, которым причинен ущерб свыше 5 млн рублей.