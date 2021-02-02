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Осенью в Самаре пройдет масштабная выставка иконописца Григория Журавлева

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Масштабная выставка легендарного иконописца XIX века Григория Журавлева пройдет осенью этого года в Самаре благодаря содействию депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александра Хинштейна.

Выставки, посвященные творчеству иконописца пройдут также весной и летом в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом говорили во вторник, 2 февраля, в ходе совещания по реализации нацпроектов на территории Самарской области.

Общая стоимость реализации проекта, по предварительным оценкам, составит 3,8 млн руб., половину из которых оплатит региональный бюджет, а вторую - федеральный.

Напомним, Александр Хинштейн с целью сохранения памяти о подвиге Журавлева переговорил с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая согласовала проведение в городах России ряда выставок в честь иконописца.

Самарский минкульт уже подготовил документальный фильм и книгу-каталог о жизни и творчестве удивительного иконописца. По инициативе депутата в селе Утевка Нефтегорского района области будет построен музей в этническом стиле, посвященный жизни и творчеству Григория Журавлева. Проект музея сегодня был представлен в ходе совещания.

Еще один знаковый туристический объект Нефтегорского района, находящийся "под шефством" депутата, - голландская мельница XIX века в селе Бариновка. По оценке экспертов, проект ее реконструкции составит порядка 7 млн руб. Александр Хинштейн, переговорив с федеральным Минсельхозом и "Российским зерновым союзом", пообещал заняться привлечением средств на эти цели.

Власти Нефтегорска предложили организовать туристический маршрут на территории района, в который войдут не только старинная мельница и места памяти уникального иконописца, но и также экоферма и многое другое.

Григорий Николаевич Журавлев родился в 1858 году в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии в семье владельца столярной мастерской. Он был инвалидом с детства - имел атрофированные ноги и руки. В возрасте 9 лет Григорий стал ходить в школу, где научился писать, держа карандаш в зубах, таким же образом в дальнейшем писал и свои картины. Во время строительства нового храма Святой Троицы в Утевке в 90-е годы XIX века он лично расписал свод храма, а также создал для него иконы.

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