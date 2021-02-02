Александр Хинштейн поможет жителям сохранить Дубовую рощу в Гранном

Во вторник, 2 февраля, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн совместно с представителями природоохранной прокуратуры, Росприродназора, областного минлесхоза и городской власти провел выездное совещание в СНТ "Факел" поселка Гранный под Новокуйбышевском. На встречу пришло более 50 дачников, требующих предотвратить вырубку дубовой рощи на территории поселка.

Жительница поселка Таисия Свиридова и ее соседи по СНТ две недели назад приходили на личный прием граждан к Александру Хинштейну и рассказали, что вот уже 10 лет отстаивают живописный уголок природы на так называемой косе озера Барское, более известного как Двубратное.

По убеждению жителей, околобереговую зону незаконно перевели из категории Гослесфонда в муниципальную, и после этого началась вырубка деревьев. Осенью 2010 года здесь начали рыть траншею, чтобы огородить весь берег забором.

"Но мы собой закрыли путь технике, а потом забаррикадировали бетонными блоками дорогу, которую уже начали отсыпать захватчики, не позволили рубить дубы. Никому не позволим здесь рубить деревья и что-то строить!", — рассказала женщина Александру Хинштейну в ходе приема.

В 2012 году люди уже обращались к Александру Хинштейну — тогда после вмешательства депутата строительство удалось остановить. Но сейчас дачники опасаются, что работы могут возобновить.

"Существует мошенническая схема. Новые участки были выявлены в охранной (береговой) зоне с целью обогащения, и сейчас их приватизируют. Мы бы очень хотели отменить приватизацию и вернуть землю снова в Гослесфонд", — рассказала собравшимся прокурорам и чиновникам Таисия Свиридова.

В ходе совещания выяснилось, что территория была сформирована еще в 2010 году. "Поскольку земля была не разграничена, администрация города предоставляла участки тем, кто на них заявлялся", — высказал свою версию глава Новокуйбышевска Сергей Марков. При этом по убеждению мэра, когда территория оформлялась, она не принадлежала лесному фонду.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников позицию властей Новокуйбышевска не разделил: "Мы подняли архивы, и отметили, что данная территория (площадью в 990 га) всегда относилась к категории городских лесов. Эти земли нельзя приватизировать, здесь нельзя строить жилые дома. Ограничения очень жесткие. В соответствии с Лесным Кодексом РФ на территории городских лесов любая стройка запрещена — ровно так же, как и на территории государственных".

Это означает, что люди, имеющие в собственности участки на данной данной территории с подачи города не имели права ни на приватизацию, ни на капитальное строительство.

По итогам совещания решили, что в отношении этой ситуации будет проведена прокурорская проверка. После выяснения всех обстоятельств примут решение в соответствии с федеральным законодательством.

По убеждению Александра Хинштейна, оптимальный вариант — наложить ограничение на строительство и использование земельных участков: "У нас существует практика, когда земли лесфонда выдаются в аренду, при этом на них нельзя строить капитальные объекты недвижимости". Жители позицию депутата поддержали.

Необходимо решить и вопросы с собственниками земельных участков. Один из вариантов — предоставить их в той зоне, правовой статус которой не вызывает никаких сомнений. "С руководством Новокуйбышевска до конца февраля мы должны окончательно сформировать правовую позицию", - заявил Хинштейн.