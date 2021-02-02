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Облправительство Власть и политика

Жителей Самарской области из-за непогоды просят отказаться от поездок

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 февраля, в Самарской области прошло экстренное расширенное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в условиях ожидающейся непогоды.

Заседание провел первый вице-губернатор — председатель правительства области Виктор Кудряшов. На связь в режиме в видеоконференцсвязи вышли главы всех муниципальных образований региона, руководители энергоснабжающих организаций, министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин. В заседании также принял участие начальник регионального управления МЧС Олег Бойко.

"Синоптики сообщают о существенном ухудшении погодных условий с вечера вторника до вечера завтрашнего дня. Прогнозируется усиление ветра, пограничная температура от плюсовой до минусовой. В этих условиях велика вероятность обледенения — как на дорогах, так и сетях электропередачи. Сохраняется вероятность ледяного дождя, которая во многих регионах привела к нарушениям энергообеспечения социальных объектов, жилого фонда и даже промышленных предприятий. Поэтому сегодня мы в превентивном режиме собрались, чтобы договориться о том, что дорожные, коммунальные службы и электросетевые компании отработают в ближайшие сутки в режиме повышенной готовности, организуют дежурство аварийных бригад", — отметил Виктор Кудряшов.

Участники заседания обсудили, как минимизировать риски, связанные с обледенением сетей энергоснабжения и образованием гололедицы на дорогах. По сообщению Ивана Пивкина, все дорожные и коммунальные  службы приведены в полную готовность, на расчистке дорог региона работают 340 единиц дорожной техники, 68 из них — в Самаре.

Ресурсоснабжающие организации региона также принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения в сложных погодных условиях. Организован круглосуточный мониторинг состояния электросетей, в готовности находятся аварийные бригады. Так, "Самарская сетевая компания" организовала дежурство 55 бригад немедленного реагирования.

Виктор Кудряшов попросил уделить особое внимание электроснабжению объектов здравоохранения и социального обслуживания населения. "По каждому из таких объектов у нас есть план действий в экстренных ситуациях. Очень надеюсь, что нам не придётся им воспользоваться, но прошу ещё раз проверить готовность резервных источников электроснабжения", — обратился он к участникам штаба.

На заседании штаба проанализировали работу муниципальных властей. О готовности действовать в сложных погодных условиях доложили руководители четырех крупнейших муниципалитетов губернии — Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

"Особое внимание муниципалитетов мы обратили на взаимодействие с управляющими компаниям по расчистке тротуаров по своевременной их обработке противогололедными препаратами, а также по ограждению опасных участков, где возможен сход снега с крыш. Коллеги возьмут эту работу на контроль. В более напряженном режиме будут работать дорожно-эксплуатационные службы по всей территории Самарской области", — подчеркнул первый вице-губернатор.

"Хотел бы обратиться к жителям Самарской области, в особенности к автовладельцам, с просьбой по возможности отменить необязательные поездки на ближайшие сутки. Мы, безусловно, справимся с поставленными задачами, но в условиях сильного гололеда и тумана создаются дополнительные риски, которых можно избежать", — заключил председатель регионального правительства.

Гид потребителя

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