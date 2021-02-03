В Самаре банкротят застройщика ЖК "Пять звезд" с 133 дольщиками

В Арбитражный суд Самарской области подан иск о признании банкротом ООО Фирма "Маяк-Стройинвест", возводящего ЖК "Пять звезд" в историческом центре Самары. Ситуация осложняется тем, что у компании есть обязательства перед 133 дольщиками.

Иск ООО "Интегрити Инвестмент" был принят к рассмотрению в конце декабря. Компания мотивировала обращение в суд наличием задолженности в 10,2 млн рублей.

"Маяк-Стройинвест" застраивает 134 квартал Самары (в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова) с 1999 года. Учредителями общества выступали Александр Алешин и его супруга Мария Яковлева. В 2008 г. Алешин погиб, и в 2010 г. гендиректором, а затем и владельцем 50% компании стал Владимир Борисов. Еще через два года между ним и Яковлевой разгорелся корпоративный конфликт - вдова обвинила Борисова в выводе денег компании. Последовали обращения в правоохранительные органы и суды.

В частности, по данным Марии Яковлевой, Борисов единолично учредил и возглавил ООО Фирма "Маяк-Гражданстрой", которое выступает генподрядчиком строительства ЖК "Пять звезд". При этом в расчетах с "Маяком-Стройинвестом" компания Борисова использует договорные коэффициенты 2,88 или 2,8 - умножает на них стоимость произведенных работ.

Так, согласно имеющимся в распоряжении Волга Ньюс документам, за земляные и демонтажные работы, выполненные в январе 2018 г., "Маяк-Гражданстрой" получил более 2 млн руб. при их сметной стоимости в 711 тыс. рублей.

В результате "Маяк-Гражданстрой" по итогам 2019 г. декларирует чистую прибыль в 16,9 млн руб. при выручке в 76,9 млн рублей. А "Маяк-Стройинвест" заработал за тот же год 51 тыс. рублей.

Мария Яковлева пытается в судах оспорить законность договоров, утраивающих стоимость работ. Она указывает, что договоры с "Маяк-Гражданстроем" являются сделками с заинтересованностью, о которых Борисов ее как совладельца компании не уведомил и, более того, "факт совершения договора с нарушением предусмотренного порядка скрывал, документы и информацию о деятельности ООО Фирма "Маяк-Стройинвест" не представил".

Только в одном из исков ущерб заявлен в 10,3 млн рублей. Однако пока областной арбитраж встает на сторону Борисова, не усматривая в договорах нарушения интересов "Маяка-Стройинвеста", а также отказываясь верить в неосведомленность о них Яковлевой. Хотя последняя неоднократно судилась с застройщиком, совладельцем которого она является, за право доступа к финансовой документации.

Дольщики подождут еще

Сейчас в ЖК "Пять звезд" возводится 25-этажная секция, срок действия разрешения по которой истек еще в 2019 году. Объект должны были включить в реестр проблемных через шесть месяцев, однако из-за пандемии контрольные сроки были пролонгированы еще на полгода - до 31 октября 2020 года. Впрочем, сдачи дома так и не случилось.

В марте-апреле 2020 г. региональный минстрой планировал провести внеплановую проверку застройщика. Однако ее пришлось отменить из-за введенного правительством РФ моратория на внеплановые проверки, также связанного с коронавирусом.

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