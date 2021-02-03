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Преступления Происшествия

В Похвистнево сельчанин предстанет перед судом за незаконную регистрацию иностранцев

ПОХВИСТНЕВО. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который незаконно поставил на миграционный учет девятерых иностранных граждан в доме, расположенном в с. Новое Мансуркино. В действительности граждане по этому адресу не проживали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщили в областной полиции, факт незаконной регистрации был выявлен в рамках мероприятий по пресечению нарушений миграционного законодательства. Стражи порядка отмечают, что ранее они предупреждали подозреваемого об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но тот все равно преступил закон.

Теперь мужчина признает свою вину. Он пояснил полицейским, что за оказанную услугу получил денежное вознаграждение.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по статье 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

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