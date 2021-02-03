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Музеи и выставки Культура

В Самаре выставят архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 февраля в 12:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона откроется уникальная Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Подобные выставки пройдут в 63 регионах России.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина в год Памяти и Славы.

На выставке будут представлены рассекреченные архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, планировала истребить и поработить население.

В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тыс. архивных документов - свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. К работе были подключены 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков - специалистов региональных государственных архивов и региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.

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