16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Земский банк возглавил Максим Симонов В Самарской области почти на 20% снизился объем выдачи потребкредитов Супруга Алексея Титова не хочет вместе с ним гасить долги перед банком "Солидарность" С пользой для кошелька: как выжать "максимум" из зарплатной карты Реестр кредиторов Владимира Чекмарева вырос более чем на 2 млрд рублей

Банки Финансы

ВТБ запускает голосового помощника в ВТБ Онлайн

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ готовится запустить голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале. Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. По оценкам банка, новой опцией воспользуются не менее 10% пользователей ВТБ Онлайн.

Запустить голосового ассистента легко — нужно просто сказать "Привет, ВТБ!" или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн. На первом этапе помощник сможет проконсультировать клиента почти по 800 вопросам, которые касаются ключевых продуктов банка (ипотека, кредиты наличными и карты). Он подскажет информацию по использованию ВТБ Онлайн и поможет совершить наиболее частые операции: пополнить счет мобильного или перевести деньги по номеру телефона. Достаточно будет сказать, например, "Пополни мой номер телефона на 200 рублей". Ассистент уточнит необходимую информацию, с какой̆ карты или счета совершать перевод, после чего клиенту останется только подтвердить операцию.

"Скорость нашей жизни постоянно растет, и свои финансовые вопросы мы тоже привыкли решать "на ходу" — за рулем, на улице, в магазине. Зачастую нет времени остановиться и потратить лишнюю минуту на проведение рядовой операции в мобильном банке, а из-за пандемии и использования перчаток вне дома — это еще и неудобно. Решить этот вопрос должен голосовой помощник, ведь говорим мы в три-четыре раза быстрее, чем печатаем на компьютере или смартфоне. Развитие цифровых технологий и их внедрение в повседневную жизнь клиента — одна из наших стратегических задач, поэтому функционал голосового помощника ВТБ Онлайн будет постоянно пополняться", — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ будет поэтапно запускать голосового помощника для своих клиентов в мобильном банке, в дальнейшем его функционал будет расширен. Он начнет работу с новыми продуктами и услугами и научится проявлять эмоции и характер. В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе, приобрести билеты в кино и т. д.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28