В Самарской области записаться на вакцинацию против COVID-19 можно онлайн

В Самарской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных и государственных контрольных органов, работников сферы услуг, а также служащих, учеников ссузов и вузов старше 18 лет.

Желающие могут подать заявку на вакцинацию в поликлинике по месту жительства, онлайн через единую электронную регистратуру Самарской области, а также на портале Госуслуг. Необходимо зайти на сайт, перейти в раздел "Вакцинация от COVID-19", затем нажать кнопку "Записаться на вакцинацию" и выбрать удобный пункт, дату и время.

Напомним, 3 февраля в Самарскую область поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции. Почти 29 тыс. инъекций "Гам-ковид-вак" в течение дня распределят по 137 прививочным пунктам.

"На данный момент изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них привито более 8500 человек", - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - На портале Госуслуг открыт раздел "Лист ожидания". Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию".

Онлайн-запись на прививку от коронавируса заработала по всей России. Заявку можно отправить из любой точки страны. Сервис работает в штатном режиме, однако в ряде регионов могут возникать проблемы с записью. В скором времени это будет исправлено.

"Для регионов, своевременно выполнивших работы по настройке региональных систем в сфере здравоохранения, запись граждан на вакцинацию происходит в предоставленные медицинскими организациями доступные интервалы времени. В большинстве регионов запись на вакцинацию или запись в лист ожидания работают. В ряде территорий проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала", - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.