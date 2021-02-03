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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: В Самарской области в два раза выросло число выданных разрешений на строительство

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на сегодня выдано в два раза больше разрешений на строительство, чем на ту же дату 2020 года. Об этом 3 февраля в эфире ГТРК "Самара" сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, по итогам прошлого года строительная отрасль даже в условиях пандемии показала большой прирост в физических объемах работ и рост налоговых поступлений на 20%. На 9% выросло количество заключенных договоров долевого участия.

Дмитрий Азаров также сообщил, что регион на 2% недовыполнил план по вводу жилья на 2019 год. "2020 год скорректировал планы, и ситуация на рынке жилья была очень непростой. Но и на конец 2019 года почти 300 тысяч квадратных метров нового жилья было не продано — сформировался некий нависающий козырек, который оказывал давление на рынок. Произошло снижение объемов ввода, но застройщики реализовали практически все эти 300 тысяч жилья", — отметил он.

Губернатор также рассказал о наличии в регионе перспективных площадок для комплексной застройки. "Территория бывшего Завода имени Масленникова — одна из самых привлекательных площадок под строительство в регионе. Там шесть собственников, которые хотели разбить площадку на куски и застроить частями. Ко мне приходили очень уважаемые застройщики. Но я сказал, что пока не будет представлен комплексный план освоения — разрешения на застройку не выдадим", — поделился Дмитрий Азаров.

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