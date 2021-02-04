Тольяттинец украл дизайнерский кошелек за 85 тыс. руб. и, забрав из него пять тысяч, выкинул

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В полицию Тольятти обратилась женщина и рассказала, что из ее кабинета в офисном центре на ул. Фрунзе произошла кража. Она вышла из офиса, не закрыв дверь на ключ, и пока она отсутствовала, неизвестный похитил дорогостоящий дизайнерский кошелек и деньги в размере 5 тыс. руб., находившиеся в нем. Материальный ущерб составил более 90 тыс. рублей.