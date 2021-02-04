16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Уголовные "дела тыловиков" направлены в суд Тольяттинец украл дизайнерский кошелек за 85 тыс. руб. и, забрав из него пять тысяч, выкинул В Самарской области будут судить водителя трактора за смерть подростка ФСБ задержала в Самаре двух участковых полиции за взятку В Самаре 11 лет строгача получил "наркоповар" крупного ОПС

Преступления Происшествия

Тольяттинец украл дизайнерский кошелек за 85 тыс. руб. и, забрав из него пять тысяч, выкинул

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Тольятти обратилась женщина и рассказала, что из ее кабинета в офисном центре на ул. Фрунзе произошла кража. Она вышла из офиса, не закрыв дверь на ключ, и пока она отсутствовала, неизвестный похитил дорогостоящий дизайнерский кошелек и деньги в размере 5 тыс. руб., находившиеся в нем. Материальный ущерб составил более 90 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также опросили работников соседних кабинетов. Проанализировав собранную информацию, оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленника.

Как установили полицейские, подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 44-летний местный житель. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на цветы для своей девушки, а кошелек выкинул.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28