Тольяттинец украл дизайнерский кошелек за 85 тыс. руб. и, забрав из него пять тысяч, выкинул

В полицию Тольятти обратилась женщина и рассказала, что из ее кабинета в офисном центре на ул. Фрунзе произошла кража. Она вышла из офиса, не закрыв дверь на ключ, и пока она отсутствовала, неизвестный похитил дорогостоящий дизайнерский кошелек и деньги в размере 5 тыс. руб., находившиеся в нем. Материальный ущерб составил более 90 тыс. рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также опросили работников соседних кабинетов. Проанализировав собранную информацию, оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленника.
Как установили полицейские, подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 44-летний местный житель. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил, что похищенные деньги потратил на цветы для своей девушки, а кошелек выкинул.
По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража").