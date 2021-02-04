Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка "Открытие" возглавил Александр Пахомов

Банк "Открытие" объединил розничный блок и блок управления региональной сетью. Руководителем блока назначен член правления банка "Открытие" Александр Пахомов.

В новой должности Александр Пахомов будет отвечать за переход блока на новую организационную структуру, рост активной клиентской базы, повышение эффективности бизнес-процессов и укрепление позиций банка "Открытие" в ключевых сегментах банковской розницы.

Александр Пахомов родился 9 декабря 1978 года в Читинской области. В 2001 году окончил Хабаровскую академию экономики и права. В 2013-м окончил IE Business School, получив дополнительное образование — МВА.

До прихода в банк "Открытие" Александр Пахомов более 10 лет проработал в группе ВТБ: начав с позиции регионального управляющего, в 2012 году стал директором департамента проблемных активов ВТБ24, в 2016 году назначен старшим вице-президентом, отвечал за бизнес банка в Москве и Московской области. С начала 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе "Открытие" и отвечал за объединение банков "Открытие" и Бинбанка. С октября 2018 года входит в правление банка "Открытие".

Вениамин Полянцев, ранее занимавший должность руководителя розничного блока банка "Открытие", возглавит новый проект по созданию цифровой компании в периметре группы "Открытие".