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Облсуд снизил наказание убийце тольяттинского бойца Ильи Тягуна до восьми лет

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 февраля, апелляционная инстанция Самарского облсуда снизила с восьми с половиной лет до восьми лет срок лишения свободы Азизу Хидирову, обвиненному в убийстве тольяттинского бойца Ильи Тягуна. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, 27 июня 2019 г., около 20:00, у дома № 37 по ул. Калмыцкой в Центральном районе Тольятти было обнаружено тело спортсмена Ильи Тягуна с огнестрельными ранениями. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сам момент преступления попал на видео. На записи видно, как Илья Тягун и мужчина, похожий на Азиза Хидирова, разговаривают о чем-то и расстаются мирно. Но когда Тягун уходил, человек, похожий на Хидирова несколько раз выстрелил ему в спину.

Подозреваемый скрылся, правоохранители объявили его в розыск. Хидирова задержали 6 февраля. А 5 ноября Центральный районный суд Тольятти под председательством судьи Анастасии Федоровой признал его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Этот приговор обжаловали. 16 ноября зампрокурора Центрального района внес апелляционное представление на этот приговор, и 17 ноября апелляционную жалобу подала адвокат.

3 февраля апелляционная инстанция Самарского областного суда приговор изменила. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, облсуд, снял с Хидирова обвинение в незаконном обороте боеприпасов и с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств изменил срок наказания Хидирову с восьми с половиной лет колонии строгого режима на восемь лет заключения в такой же колонии. Теперь приговор считается вступившим в законную силу.

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