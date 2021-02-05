Баскетбольная "Самара" проиграла ЦСКА-2

В четверг, 4 февраля, БК "Самара" потерпел первое домашнее поражение в матче с ЦСКА-2.

После неплохого начала с трехочковыми от Владимира Пичкурова и Даниила Аксенова последовали шесть с половиной минут без набранных очков, рывок москвичей 9:0 — и стартовый период завершился не в пользу нашей команды, 11:14. В начале второй четверти отставание достигло 7 очков (15:22).

На помощь пришли снайперы: Даниил Аксенов и Виктор Кашин чуть выровняли ситуацию — а за три минуты до большого перерыва Аксенов попаданием с восьми метров вернул, наконец, самарцам лидерство — 26:25. А затем Александр Жигулин, тоже издали, подытожил выигранный со счетом 13:0 отрезок — 33:25. Но и это было не все! До перерыва трехой успел отметить и Данила Чикарев — 36:27.

В третьей четверти "вахту" принял промолчавший первую половину Максим Дыбовский: два его трехочковых помогли хозяевам держаться впереди. Но оторваться на совсем уж комфортную дистанцию соперник не позволял. Впрочем, еще одна треха от Дыбовского обозначила максимальные "+14" (57:43) перед заключительным периодом.

Его активнее начали гости, к середине четверти вернув матчу полноценную интригу — 59:57. Два подряд тайм-аута Игоря Грачева не помогли — за две минуты до финальной сирены ЦСКА вырвался вперед, 59:61. "Самара" не набирала очков более семи минут! Но сделала это в самый нужный момент: Максим Дыбовский одновременно с сиреной буквально протолкнул мяч в кольцо. Овертайм!

0:6 в начале овертайма — это, конечно, еще не приговор. Но и после попадания Виктора Кашина удачливее в атаке были москвичи. К концовке они создали себе задел в 7-8 очков — и уже не упустили.

65:74 — первое домашнее поражение в сезоне.