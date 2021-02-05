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Восстановление памятника архитектуры на ул. Молодогвардейской может начаться летом 2021 г.

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подготовлен проект капремонта с элементами реставрации для объекта культурного наследия — здания на ул. Молодогвардейской, 62/64. Об этом стало известно накануне, на совещании под председательством Александра Хинштейна с участием руководства вуза, депутатов гордумы Самары, представителей УГОКН области и компании-проектировщика.

Речь идет о памятнике архитектуре и головном корпусе самарского филиала "Волжского государственного университета водного транспорта" (ВГУВТ). В последний раз здание ремонтировалось 84 года назад — в 1936 году.

Проект уже прошел Госэкспертизу и согласован с УГОКН Самарской области. Работы по восстановлению здания могут начаться уже летом. Планируется, что до этого времени пройдут торги по выбору подрядчика.

На разработку проекта капремонта с элементами реставрации памятника архитектуры было привлечено 6,3 млн руб. из бюджета Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) при содействии депутата.

Предположительная сумма последующего восстановления — 162,3 млн рублей. Средства уже одобрены Росморречфлотом. Проект предполагает реставрацию фасада здания, капитальный ремонт кровли и обеспечение корпуса системами пожарной безопасности.

Кроме того, на совещании обсуждалось строительство берегового учебно-тренажерного центра ВГУВТ в Засамарской Слободе в Куйбышевском районе Самары. Оно может начаться в 2022 г. Средства в 6 млн. руб. на его проект — при содействии депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна — уже заложили в бюджет 2021 года Росморречфлота. Средства на строительство, около 225 млн рублей, также зарезервированы.

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