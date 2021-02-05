Группа "Открытие" создает кафедру на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ

Кафедра будет готовить высококвалифицированные кадры в сфере цифровых технологий, а лучшие выпускники смогут трудоустроиться в компании группы "Открытие". Возглавит кафедру член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов.
На факультете компьютерных наук Высшей школы экономики начинает работу базовая кафедра группы "Открытие". Кафедра станет точкой контакта экспертов с ценной бизнес-практикой и молодых цифровых талантов. Благодаря ей будущие инженеры и разработчики смогут лучше развивать компетенции в области управления разработкой цифровых продуктов и сервисов, анализа больших объемов данных и информационной безопасности, получат опыт эффективной командной разработки, эксплуатации и масштабирования программных решений в промышленном масштабе.
Планируется, что группа "Открытие" будет привлекать для работы на кафедре своих сотрудников и экспертов, преподавать на факультете свои собственные дисциплины и курсы для студентов бакалавриата и магистратуры, реализует программу практик и стажировок, открытых лекций и круглых столов по актуальным профильным темам. В перспективе - организация межкампусных курсов и общеуниверситетских факультативов, проектная работа и коллаборации с научно-учебными и международными лабораториями по организации совместных исследований.
Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие": "Создание нашей кафедры в НИУ ВШЭ - пример взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего нам видеть перспективных студентов, а университету - расширять спектр своих учебных программ. Банк и компании группы "Открытие" реализуют и развивают интересные ИТ-решения, получающие признание индустрии и профессиональные награды рынка. У нас работает много специалистов с богатой бизнес-практикой и экспертизой в предметной области. Эта экспертиза и наши практические кейсы представляют интерес и ценность для дальнейшего улучшения образовательного процесса на факультете компьютерных наук. Непрерывная поставка функционала цифровых финансовых продуктов в нашем бизнесе порождает значительный спрос на собственных разработчиков. Мы планируем в ближайшие два года привлечь около 1000 ИТ-специалистов на инхаус и развивать собственные цифровые таланты. В компаниях группы работают сильные профессиональные команды, и мы всегда рады видеть в наших рядах новых молодых специалистов, в подготовке которых теперь будем принимать непосредственное участие".
Ирина Плисецкая, заместитель декана по развитию и административно-финансовой работе НИУ ВШЭ: "Развитие партнерских отношений с ведущими российскими компаниями - одно из приоритетных направлений работы факультета. Создание базовой кафедры группы компаний "Открытие", занимающей лидерские позиции в ключевых сегментах финансового рынка, служит важным шагом в решении задачи подготовки ИТ-специалистов. Сотрудничество открывает широкие возможности перед студентами факультета компьютерных наук в части работы с реальными кейсами, а перед научными коллективами - в совместной реализации прикладных проектов. Кроме того, запланирована организация совместных круглых столов и участие группы "Открытие" в мероприятиях факультета. Так, в этом году банк "Открытие" стал платиновым партнером IV Международной олимпиады по анализу данных (IDAO), которую факультет успешно проводит с 2018 года".
Стоит отметить, что эта кафедра станет уже второй площадкой группы "Открытие" в НИУ ВШЭ. В 2020 году на Факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ начала работать базовая кафедра банка "Открытие" по рискам. Банк "Открытие" служит постоянным благотворителем НИУ ВШЭ.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.