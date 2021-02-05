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Преступления Происшествия

Молодой житель Самарской области украл росшую на улице ель

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе Самарской области задержали похитителя ели.

По данным регионального ГУ МВД, в конце 2020 г. в Интернете появилось видео, на котором неизвестный сломал и унес ель, росшую около организации на ул. Революционной в городе Похвистнево. Ущерб составил 27 тыс. рублей.

Сотрудники ППС по следам злоумышленника пришли к дому, в подъезде которого и нашли похищенное дерево. Вскоре участковый выяснил, что к краже может быть причастен 21-летний безработный местный житель. Парень признался и рассказал, что во время хищения ели был пьян.

Возбуждено уголовное дело.

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