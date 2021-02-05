Транспортные полицейские из Самары изъяли у пассажира поезда гашишное масло

СУ Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении 33-летнего жителя Челябинской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.

По данным транспортных полицейских, сотрудники ППС обнаружили наркотик в вещах мужчины, который ехал на поезде Красноярск - Адлер. Экспертиза показала, что изъяли 115,83 г гашишного масла.

По версии правоохранителей, житель Челябинской области незаконно приобрел наркотик и хранил без цели сбыта. Подозреваемого отправили под арест.