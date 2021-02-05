Открытие Private Banking провел совместную акцию с платежной системой Mastercard®

Открытие Private Banking — подразделение по работе с состоятельными клиентами банка "Открытие" — совместно с международной платежной системой Маstercard провели акцию "Выиграйте эксклюзивный формат шопинга!"

По условиям акции участники должны были в течение двух месяцев совершить с использованием карты World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard® покупки в ЦУМ или ДЛТ, либо через интернет-магазин tsum.ru с доставкой в Москве и Санкт-Петербурге на общую сумму свыше 150 000 рублей; поддерживать общий транзакционный оборот на сумму не менее 300 000 рублей в месяц, совершая покупки с использованием карты в любых торгово-сервисных предприятиях на территории проведения акции; оформить карту лояльности ЦУМа или ДЛТ.

В акции участвовали клиенты Открытие Private Banking в Москве и Санкт-Петербурге, держатели карт World Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard.

Все клиенты банка, выполнившие эти условия, получили двойные бонусы на карту лояльности ЦУМ или ДЛТ. Главный приз — сессию VIP-шопинга в ЦУМе на 600 тысяч рублей с персональным стилистом — выиграл клиент банка из Санкт-Петербурга.