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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за отравления ребенка угарным газом

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ГК Феникс" по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Причиной послужило отравление ребенка угарным газом.

По данным региональной прокуратуры, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 г. в квартире дома №289 по ул. Ново-Садовой отравился угарным газом пятимесячный ребенок. Младенца доставили в больницу, его мать отказалась от госпитализации.

По версии следствия, причиной ЧП было ненадлежащее оказание услуг по проверке дымоходов и вентиляционных каналов, которую производили сотрудники "Феникса". Ранее они не нашли нарушений в квартире.

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