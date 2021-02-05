В Самаре возбудили уголовное дело из-за отравления ребенка угарным газом

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "ГК Феникс" по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Причиной послужило отравление ребенка угарным газом.

По данным региональной прокуратуры, в ночь с 29 на 30 ноября 2020 г. в квартире дома №289 по ул. Ново-Садовой отравился угарным газом пятимесячный ребенок. Младенца доставили в больницу, его мать отказалась от госпитализации.

По версии следствия, причиной ЧП было ненадлежащее оказание услуг по проверке дымоходов и вентиляционных каналов, которую производили сотрудники "Феникса". Ранее они не нашли нарушений в квартире.