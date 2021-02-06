Мужчину из Жигулевска задержали за кражу у приятеля

В Жигулевске за кражу задержали 22-летнего парня, не имеющего постоянного места жительства.

В полицию обратился 29-летний местный житель, который лишился наушников и денег на общую сумму 29,5 тыс. рублей. Потерпевший рассказал, что накануне выпивал с приятелем, который, вероятно, и совершил кражу. Мужчина безрезультатно пытался самостоятельно вернуть похищенное.

Подозреваемого задержали на улице в Тольятти. Он признал вину и рассказал, что похищенные деньги уже, а наушники потерял. Теперь его отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. и 158 УК РФ ("Кража").