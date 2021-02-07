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В Самаре два человека пострадали из-за упавшей с крыш наледи

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре два человека пострадали из-за наледи, сошедшей с крыш. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Около 10:20 4 февраля с крыши двухэтажного дома на пр. Юных Пионеров, 110 лед упал на 35-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в больницу им. Семашко.

А вечером того же дня наледь упала с крыши балкона пятого этажа на ул. Авроры, 181. Пострадала 48-летняя женщина. Ее направили для обследования в больницу им. Пирогова.

В областном ГУ МЧС отметили, что это не единственные подобные случаи, произошедшие на прошлой неделе. Так, 1 февраля из-за упавшей наледи в Железнодорожном районе Самары пострадала 60-летняя женщина.

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