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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" обыграли "Химки-Подмосковье" - 80:67

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 февраля, баскетболисты "Самары" на домашней площадке в "МТЛ Арена" сыграли с "Химками-Подмосковье".

Три периода из четырех волжане вели в счете и в итоге выиграли 80:67.

11 февраля самарцы встретятся в БК "Купол-Родники".

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