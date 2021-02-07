Баскетболисты "Самары" обыграли "Химки-Подмосковье" - 80:67

В воскресенье, 7 февраля, баскетболисты "Самары" на домашней площадке в "МТЛ Арена" сыграли с "Химками-Подмосковье".
Три периода из четырех волжане вели в счете и в итоге выиграли 80:67.
11 февраля самарцы встретятся в БК "Купол-Родники".
В воскресенье, 7 февраля, баскетболисты "Самары" на домашней площадке в "МТЛ Арена" сыграли с "Химками-Подмосковье".
Три периода из четырех волжане вели в счете и в итоге выиграли 80:67.
11 февраля самарцы встретятся в БК "Купол-Родники".
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