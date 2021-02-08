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Дорожное строительство Транспорт и связь

В ГИБДД рассказали, как будет организовано движение во время строительства развязки на Ново-Садовой

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз рассказал в интервью "Самарскому обозрению", как будет организовано движение во время строительства развязки на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии.

Строительство завершится только к концу 2023 г. На время строительства автоинспекция порекомендовала участникам дорожного движения запастись терпением. Александр Ремиз сообщил, что будет пересмотрена организация движения во всем квадрате улиц Ново-Вокзальной, Солнечной, Академика Платонова, Московского шоссе.

"Строители сразу после заключения контракта выедут на место и будут смотреть, где какие сантиметры мы можем выиграть, сможем где-то добавить полосы или не сможем. Совместно с министерством транспорта мы сейчас прорабатываем различные варианты ограничений для каждого этапа", — пояснил он.

По его словам, первый этап подразумевает полное закрытие дорог-дублеров по Ново-Садовой — от Академика Платонова до Шверника.

"Это однозначно. Там будет вынос коммуникаций, и в одном из вариантов ограничений мы рассматриваем возможность расширения этой дороги до четырех полос, если получится. Это максимум, который там можно выжать", — прокомментировал врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области.

На втором этапе будет закрыто движение по Ново-Садовой в направлении "из города". Направление "в город" сохранится.

На третьем этапе, когда начнется сборка путепровода, движение по Ново-Садовой будет закрыто полностью. "Как вариант — от улицы Гастелло, — допустил собеседник издания. — Для поворота на нее с Ново-Садовой построят дополнительный съезд напротив гостиницы "Ренессанс".    

При этом он подчеркнул: на время закрытия одной стороны ул. Ново-Садовой двустороннего движения по другой стороне организовано не будет.

"Мы даже не рассматриваем вопрос изменения организации движения на оставшейся половине", — заявил Александр Ремиз.

Также он озвучил дополнительные изменения в организации движения. Так, при движении в город будет запрещен левый поворот с Ново-Садовой на Советской Армии.

"С Ново-Садовой мы будем съезжать на дублер, далее с двух полос поворачиваем направо в сторону "Современника", пересекаем Ново-Садовую и по существующему проезду вокруг "Современника" уйдем на старую Ново-Садовую. Это рабочий вариант, если удастся построить четыре полосы на дублере. Он еще не утвержден. При движении из города по двум полосам дублера доедем до улицы Советской Армии, где в любом случае можно будет повернуть налево. Если едем далее прямо по дублеру, огибаем "Апельсин" и после него по Ново-Садовой следуем только в прямом направлении: левый поворот на 22-го Партсъезда и малую Шверника будет запрещен. То есть весь транспорт, которому нужно попасть в ЖК "Надежда", на 5-ю и 6-ю просеки, повернуть налево сможет только на перекрестке с улицей Шверника", — заключил он.

На втором или третьем этапе, когда движение в город по Ново-Садовой закроют, отрезан будет весь микрорайон — ЖК "Надежда", 5-я и 6-я просеки.

"Мы рассматриваем сейчас несколько вариантов организации движения для жителей. Есть дорога рядом с "МТЛ Арена", которая выводит на ул. Советской Армии, и у НФС можно подняться до Ново-Садовой. Это один из вариантов проезда, — рассказал спикер. — Второй вариант — опять же пока только рабочая, неутвержденная, версия — перестроить пересечение 6-й просеки и улицы Солнечной. Сейчас там можно поворачивать только направо на Солнечную. Возможно, мы придем к решению разорвать разделительную полосу и организовать там полноценный перекресток, чтобы жители этих домов могли выезжать с левым поворотом на Солнечную, доехать до Шверника, подняться по ней и дальше уже поехать по Ново-Садовой".

По словам Александра Ремиза, схема пока окончательно не утверждена. Все вопросы прорабатываются с учетом рисков, заторов.

"И, конечно, все зависит от того, что сможем сделать с дублерами — поместится там четыре полосы или нет", — сообщил он.

По словам Ремиза, масштабные ограничения движения начнутся уже во втором полугодии 2021 г. — с 1 июля все схемы должны быть подписаны.

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