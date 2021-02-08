Банк "Открытие" обновил линейку кредитов наличными. Теперь получить заемные средства в "Открытии" можно по ставке от 5,5% годовых (при наличии финансовой защиты). При этом сниженная ставка действует в течение всего срока кредитования, который может составлять от 2 до 5 лет.
Сумма кредита — от 50 000 до 5 000 000 рублей, досрочное погашение без комиссии. Получить средства можно на любые цели, в том числе для рефинансирования текущих кредитных обязательств. Рефинансировать можно сразу несколько кредитов, что позволит существенно оптимизировать свою долговую нагрузку и уменьшить размер ежемесячных платежей.
Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка на территории всей страны, либо онлайн — на сайте open.ru, а также в мобильном приложении или интернет-банке "Открытия". При принятии кредитного решения банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка (например, работа на фрилансе или сдача недвижимости в аренду). При этом подтверждать документами дополнительный доход не требуется.
"Наши условия кредитования на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке. А заемщикам, которые являются зарплатными клиентами в "Открытии", мы готовы предоставить дополнительные преимущества как по ценовым параметрам, так и по процедуре оформления кредита", — отметил Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.