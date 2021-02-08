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Куйбышевский НПЗ снизил воздействие на окружающую среду в 2,5 раза

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Куйбышевский НПЗ", который входит в блок нефтепереработки НК "Роснефть", подтвердил соответствие "Системы экологического менеджмента" международному стандарту ISO 14001:2015. В ходе аудита предприятие продемонстрировало высокие результаты масштабной природоохранной работы. На заводе реализуются крупные экологические проекты, благодаря которым предприятие за последние пять лет в 2,5 раза снизило воздействие на окружающую среду.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В числе реализованных проектов: перевод энергетики установок с мазута на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары сырьевых и товарных парков понтонов, которые сократили испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров до 99,5%. Ввод в эксплуатацию блока оборотного водоснабжения БОВ-2 позволил уменьшить потребление воды из природных источников, воздействие на атмосферный воздух и потребление электроэнергии.

Кроме того, завод усилил контроль за состоянием окружающей среды. На предприятии был введён в эксплуатацию новый передвижной экологический пост мониторинга атмосферного воздуха. В санитарно-защитной зоне предприятия были установлены три стационарных экологических поста, автоматизированная система наблюдения, которая круглосуточно измеряет метеорологические параметры атмосферы и концентраций веществ в атмосферном воздухе. Новое оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно.

Существенный вклад в сокращение влияния "Куйбышевского НПЗ" на окружающую среду внесла реализация масштабной инвестиционной программы модернизации и технического перевооружения производственных мощностей предприятия. Так, за последние несколько лет на Куйбышевском НПЗ были построены и введены в эксплуатацию три крупных промышленных комплекса: установка изомеризации, установка по производству метил-трет-бутилового эфира, комплекс каталитического крекинга FCC, заменивший сразу три установки предыдущего поколения. Новые ключевые объекты построены с учётом последних изменений в требованиях к промышленной и экологической безопасности, в них применены лучшие природосберегающие технологии, которые позволили значительно повысить показатели экологичности производства.

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