Банк "Открытие" снизил ставки по льготной ипотеке

Банк "Открытие" снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по "Госпрограмме 2020" снижена до 5,85%, по "Семейной ипотеке" — до 4,65%, по рефинансированию военной ипотеки — до 7,3% годовых.
"Госпрограмма 2020" — одна из самых популярных ипотечных программ, предусматривающая покупку жилья в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. Ставка 5,85% действует при приобретении квартиры у ключевых партнеров банка. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%.
Подать заявку на "Семейную ипотеку" могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Взять кредит по ставке 4,65% можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20% с учетом материнского капитала.
Программа "Военная ипотека" позволяет военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) взять кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках на льготных условиях. Теперь клиенты банка "Открытие" могут рефинансировать ранее взятую военную ипотеку по сниженной ставке 7,3%.
"Мы рады предложить специальные условия кредитования тем, кто больше всего в них нуждается, — отмечает Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие". — Чтобы оформить кредит у нас, клиенту не нужно приходить в отделение (все процедуры доступны онлайн), даже оформить сделку можно на территории застройщика или в любой другой локации. При принятии кредитного решения мы учитываем все доходы заемщика и оформляем заявку всего по двум документам. Так что ипотека в "Открытии" — это не только выгодно, но и удобно".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.