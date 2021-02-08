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Губернатор Власть и политика

В День науки правительство Самарской области заняли молодые ученые

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 февраля, в День российской науки правительство Самарской области стало площадкой для диалога молодых ученых и исследователей. Именно здесь проходит форум молодежных идей научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова студенты, аспиранты и молодые преподаватели под руководством лучших ученых губернии собрались здесь на "мозговой штурм". Работают ребята прямо в залах и кабинетах "Белого дома" по пяти направлениям: двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, аэрокосмические технологии и системы, сектора новых инженерных компетенций в медицине и искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых изделий: "умное агро".

Направления форума выбраны неслучайно: они ключевые для научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Приветствуя участников форума, глава региона поздравил ученых с профессиональным праздником и пожелал плодотворной работы.

"Очень рассчитываю, что каждый из вас не на словах, а на деле внесет вклад в развитие российской науки", — пожелал молодым ученым губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область богата именами выдающихся ученых, конструкторов в области аэрокосмической отрасли, медицины, химии инженерной науки.

"Я надеюсь, что сегодня вы плодотворно поработаете по темам научно-образовательного центра. Мы надеемся, что наш НОЦ, который уже объединил 5 регионов, университеты из 9 субъектов нашей  страны, включая Москву и Санкт-Петербург, непременно добьется успехов", — обратился губернатор к молодым ученым.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что лучшие представители "поколения инноваторов" подключатся к работе НОЦ в полной мере и помогут не только развить существующие, но и определить новые векторы его развития, предложат новые алгоритмы успеха.

Губернатор подчеркнул — все предложения должны быть "живыми", не оторванными от реальности: "Очень надеюсь, что именно вы, люди, которые уже сегодня закладывают будущее развитие нашей страны, региона, подскажете самые перспективные направления, а в тех направлениях, которые мы уже выбрали, подскажите правильные алгоритмы, направления  научной деятельности. Вы — поколение талантов, и мы на вас рассчитываем!".
 

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