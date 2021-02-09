Бюджет "Крыльев Советов" сократят в два раза

Самарская область в 2021 году выделит "Крыльям Советов" 600 млн руб., вместо 1,1 млрд в прошлом году, пишет "РБ-Спорт".

В прошлом году общий бюджет клуба составлял 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд составляли вложения от региона, еще около 700 млн — внебюджетные средства.

"Мы действуем по всем направлениям, — заявил гендиректор "Крыльев" Евгений Калакуцкий. — Сейчас непростая общая ситуация. Нам уменьшают бюджет, но это не значит, что надо бежать и кричать "караул". Мы подстраиваемся под новые реалии с точки зрения цифр. Понимаем, что ситуация меняется, пытаемся ужиматься и оптимизировать свою деятельность по новым игрокам и зарплатной ведомости. Не скрою: непросто, но слово "проблема" относительно этого точно говорить не надо".

По словам Калакуцкого, сложность только в том, что бюджет выделяют на календарный год, а клубам, которые ходят между лигами, всегда трудно. "Бизнес-процессы зачастую сложно загадывать. У нас есть свои цели, мы к ним идем. Но все равно закладываем риски, рассматриваем разные сценарии. Проблем не будет, все решим. Плюс есть задача увеличивать долю внебюджетного финансирования", - отметил гендиректор.

Если команда выйдет в РПЛ, то для увеличения финансирования клубу нужно доказывать свою состоятельность.