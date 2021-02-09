16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" сыграл вничью с польским "Видзевом" Бюджет "Крыльев Советов" сократят в два раза "Крылья Советов" намерены подписать футболистов из "Урала", "Минска" и "Кайрата" "Крылья Советов" обыграли "Будучност" из Черногории - 2:0 "Крылья Советов" обыграли казахстанский "Кайрат" в контрольном матче

Футбол Спорт

Бюджет "Крыльев Советов" сократят в два раза

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область в 2021 году выделит "Крыльям Советов" 600 млн руб., вместо 1,1 млрд в прошлом году, пишет "РБ-Спорт".

В прошлом году общий бюджет клуба составлял 1,8 млрд рублей. Из них 1,1 млрд составляли вложения от региона, еще около 700 млн — внебюджетные средства. 

"Мы действуем по всем направлениям, — заявил гендиректор "Крыльев" Евгений Калакуцкий. — Сейчас непростая общая ситуация. Нам уменьшают бюджет, но это не значит, что надо бежать и кричать "караул". Мы подстраиваемся под новые реалии с точки зрения цифр. Понимаем, что ситуация меняется, пытаемся ужиматься и оптимизировать свою деятельность по новым игрокам и зарплатной ведомости. Не скрою: непросто, но слово "проблема" относительно этого точно говорить не надо".

По словам Калакуцкого, сложность только в том, что бюджет выделяют на календарный год, а клубам, которые ходят между лигами, всегда трудно. "Бизнес-процессы зачастую сложно загадывать. У нас есть свои цели, мы к ним идем. Но все равно закладываем риски, рассматриваем разные сценарии. Проблем не будет, все решим. Плюс есть задача увеличивать долю внебюджетного финансирования", - отметил гендиректор.

Если команда выйдет в РПЛ, то для увеличения финансирования клубу нужно доказывать свою состоятельность. 

 

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28