Заур Тедеев: "Понятно, выдерживать такой уровень сопротивления и противостоять такой команде — не так легко"

После поражения от "Спартака" (2:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал итоговый результат команды: "Немного огорчила нас это поражение, потому что, я думаю, мы его не

заслужили".

"Так иногда складывается, когда команда ведет в два мяча и большими силами атакует "Спартак". Во многих эпизодах не справлялись отдельными, так вообще. Плюс огорчило впервые судейство, так я к судьям вообще не лезу. Я считаю, что это не тот случай, когда такой команде, как "Спартак" таким образом судить, когда есть эпизоды спорные. Например, Дзюба никогда не отличался хамством, тем, что он бьет кого-то. Артем — это тот футболист, который умеет сохранять мячи, и я был просто удивлен, когда в трех эпизодах арбитр останавливал игру. И самое, что удивительное, если это

была бы игра рукой или локтем, то, как так складывалось, что так быстро вскакивал игрок соперника.

Понятно, что это тот случай, который позволял нам отодвинуть игру от своих ворот, сохранять мячи. Защитники "Спартака" безумно тяжело справлялись с тем, что делал Артем сегодня. Те фолы,

которые судья не ставил у ворот соперника, честно сказать, это не красиво. И тот момент, когда резервный арбитр резко высказывался в сторону моих футболистов, показывает уровень воспитания человека. Разговаривать так с моими игроками никому так не дозволено. Это неправильно.

Что касается эпизодов, обидные голы мы пропустили, один мяч попал с рикошетом от нашего футболиста в ворота. Последнего мяча вообще не должно было быть, к сожалению, с нашего аута мы привезли пенальти в свои ворота, но это уровень усталости наших игроков. Понятно, выдерживать такой уровень сопротивления и противостоять такой команде — не так легко. Причем мы забиваем, забиваем в каждой игре, хоть они и даются нам сложно, но сегодня тот случай, когда нужно было перетерпеть, но, к сожалению, не получилось, так бывает. Хочу поблагодарить каждого футболиста за матч, они делали все, чтобы победить, но сегодня, наверное, не наш день", — закончил тренер тольяттинцев.